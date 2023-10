Encontrei um velho amigo neste domingo..

Chicão Brígido, figura doce de Rio Branco…

Que já serviu na política também…

Chicão foi deputado federal do MDB…

Me contou que não tinha time de futebol…

Até conhecer Eurico Miranda, presidente do Vasco, que foi parlamentar junto com ele em Brasília…

-Ele me viu jogar durante uma pelada no campo da CBF e me elogiou, disse que eu jogava bem…

Verdade, Chicão poderia ter sido um craque…

Mas o post é para festejar o encontro com Chicão…eu e ele estávamos sem celular e sua companheira tirou a foto e cedeu para a publicação…

J R Braña B.