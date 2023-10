Dep Edvaldo

-Hoje não é dia de TBT, mas é dia de celebrar essa conquista da música acreana, por meio do nosso mandato participativo, que é a instituição da Lei Sérgio Taboada que cria a Semana da Música Acreana, a ser comemorada na primeira semana de agosto. Um trabalho realizado em parceria com a Associação dos Músicos do Acre, que agora rende frutos e homenageia essa personalidade tão importante e significativa para a nossa Cultura, que é o nosso Sérgio Taboada.

