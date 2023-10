A propósito da Lei Sérgio Taboada, instituída pelo Poder Legislativo, que cria a Semana da Música Acre, a música de agora é ‘Aquiri’.

A Lei é de autoria do deputado Edvaldo Magalhães (em parceria com a Associação dos Músicos do Acre), que fez hoje o anúncio.

Versos fundamentais

//Alegria, vida e sorte

//Assim é o Aquiri(o Acre)

//E eu gosto daqui…êêôô..

(…)

J R Braña B.