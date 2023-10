PMRB – A Prefeitura de Rio Branco anunciou a construção do tão aguardado, pela comunidade do Rui Lino, Centro de Convivência do Idoso, um espaço dedicado ao bem-estar e à qualidade de vida dos idosos daquela regional. O projeto, que faz parte das políticas públicas voltadas para a terceira idade, tem como objetivo oferecer atividades e serviços que promovam o envelhecimento saudável e ativo. A obra se arrasta desde 2008. Após três gestões, o prefeito resolveu resgatar e executar o projeto.

“Desde 2008, convênio parado que já passou por três prefeitos e não resolveram, e nós recuperamos esse recurso, que ainda é do ex-deputado Angelim e estamos realizando agora. Não é nos moldes, no desenho e na arquitetura que nós estamos fazendo os outros três que a gente já tem os recursos com o senador Petecão para fazer, é um projeto antigo que a gente recuperou para fazer aqui”, pontuou o prefeito Tião Bocalom.

O Centro de Convivência do Idoso contará com uma estrutura moderna e adequada, pensada especialmente para atender às necessidades deste público.

(…)