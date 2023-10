OGlobo – O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como banco dos Brics, fechou um empréstimo de US$ 1 bilhão ao Brasil nesta quinta-feira. O recurso será direcionado para o financiamento de micro, pequenas e médias empresas, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O banco dos Brics é chefiado pela ex-presidente Dilma Roussef. O NBD é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

(…)

Grifo meu: Dilma Roussef é a dirigente máxima hoje do Banco Brics…a presidenta.

Grifo meu 2: atenção pequenas empresas do Acre!!!

J R Braña B.