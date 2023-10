A deste domingo não tem muito bla-bla-blá…

Shakira y Fuerza Regida.. El jefe(o chefe)

Versos fundamentais:

//Siete y treinta, ha sonado la alarma (7h soa o alarme)

//Yo con ganas de estar en la cama(eu com vontade de estar, seguir na cama)

//Pero no se puede(mas nao se pode)

//Llevo a los niño’ a las nueve(levo as crianças as 9h(à escola)

//El mismo café, la misma cocina

//Lo mismo de siempre, la misma rutina,

//Otro día de mierda

//Otro día en la oficina(outro dia no escritório)

(…)

//Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura(os boletos se acumulam, ser pobre é um lixo)

//Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura(minha dizia que estudiar ia resolver)

E aqui deve ser para o ex-marido Piquet…

//Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura(dizem que não há mal que dure 100 anos)

//Pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura(mas meu ex-sogro não morre)

😂😂😂

Curta El jefe….uma música leve…com toques sociais…já vi um pessoa marchar num cavalo como a da cena do filme de Shakira y Fuerza Regida…assista..

J R Braña B.