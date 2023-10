Do narrador Z√© Carlos Ara√ļjo, da Tupi do Rio, que conta o desrespeito do bolsonarista e playboy Neymar contra o presidente da CBF e pior, contra a cidade de Cuiab√°…que chamou de ‘aquele local’… assista abaixo..

ūüö® NEYMAR XINGOU O PRESIDENTE DA CBF NA ARENA PANTANAL ūüö® O atacante Neymar ficou furioso ap√≥s ser acertado por um saco de pipoca na sa√≠da de campo depois do empate do Brasil com a Venezuela, na √ļltima quinta-feira, pelas Eliminat√≥rias da Copa do Mundo. pic.twitter.com/ZOg9hEWRvY ‚ÄĒ Jos√© Carlos Ara√ļjo (@GarotinhoJCA) October 14, 2023

Grifo meu: esse sujeito n√£o pode mais vestir a camisa da Sele√ß√£o…√© um mau exemplo para a juventude em todos os sentidos….e a Globo ajudando a esconder esse espis√≥dio por conta de ter o contrato exclusivo de transmiss√£o dos jogos.

Em tempo: Neymar j√° era…passou em branco pela Sele√ß√£o…sem ganhar nada…√© apenas um sejeito rico de dinheiro…de dinheiro.

J R Bra√Īa B.