Dep Edvaldo Magalhães e os consignados dos servidores, na sua rede social

-Está acontecendo uma fraude no âmbito da plataforma Fênix Soft para a obtenção de empréstimos usando dados de servidores comissionados e temporários. A Fênix Soft é a empresa contratada pelo governo do Acre para administrar a margem consignada dos servidores públicos. Ocorre que alguém está agindo de má fé, mudando a matrícula dos servidores comissionados, os colocando como se fossem efetivos e assim obtendo as contratações. Neste sentido apresentei requerimento oral, e vou formalizar amanhã (18), sugerindo uma audiência pública com os atores envolvidos. Isso é crime contra o sistema financeiro e deve ser investigado….assista

