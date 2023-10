(…)nunca a prefeitura (de Rb) teve a quantidade de recursos que nós temos, pois fechamos as torneiras por onde ia embora o dinheiro que é do povo(…)



Do prefeito de Rio Branco, Bocalom, que fez uma coletiva nesta quarta para explicar o empréstimo de R$ 340 milhões da prefeitura junto à rede bancária – vídeo após mensagem do prefeito

‘Nesta manhã, em coletiva de imprensa, vim esclarecer à população acerca do empréstimo solicitado a qual estamos aguardando a aprovação na Câmara Municipal.

‘Na ocasião, ressaltei a importância deste empréstimo, onde irá somar com aquilo que já temos para realizar muito mais obras em nossa capital, que consiste em pavimentação de ruas, compra de câmeras para o sistema de segurança, e oferecer toda a infraestrutura onde serão erguidas as casas do Projeto 1001 Dignidades: ruas asfaltadas, rede de água, esgoto e iluminação pública.

‘Ao contrário do foi veiculado, os juros são de apenas 5,5% ao ano, pois conquistamos uma posição privilegiada frente ao Tesouro Nacional, pela saúde financeira e boa administração que exercemos.

‘Outro detalhe, é que o próprio Ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, liberou o empréstimo para a infraestrutura externa do Programa 1001 Dignidades, por entender a importância deste programa.

‘Sabemos o quanto estas obras trarão benefícios à nossa gente, melhorando a qualidade de vida de todos, fora a quantidade de empregos que serão gerados pelo volume de ações por toda a cidade, em todas as formas, isto só trará benefícios ao nosso povo.

‘Provamos que sabemos cuidar bem do dinheiro público, nunca uma prefeitura teve a quantidade de recursos que nós temos, pois fechamos as torneiras por onde ia embora o dinheiro que é do povo, e quero apenas ter o direito que outros prefeitos, que, não tiveram nem 10% dos recursos que nós conseguimos economizar, tiveram de fazer um empréstimo, e, onde estão os resultados destes?

‘Nós, demonstramos que somos uma gestão transparente, de resultados e por isso estamos pleiteando esta aprovação que ajudará a mudar os rumos da nossa cidade.

‘Conto com a sensibilidade e apoio dos nossos vereadores para tal.

Prefeito Bocalom (de Rio Branco)’