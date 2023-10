Perpétua…

‘Agradeço imensamente a oportunidade de participar deste importante projeto, “100 Vozes pela Democracia”, ao lado do presidente da República, Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros do governo, parlamentares, intelectuais, entre tantas outras personalidades.

‘É uma honra contribuir com o excelente trabalho do Fernando Guimarães, organizador da obra e coordenador-geral do “Direitos Já”. O livro resgata valores essenciais como cultura, educação, saúde, diversidade e o Estado Democrático de Direito. Resgata a confiança na política e no diálogo. O livro é um farol de esperança para o cenário atual do Brasil.

‘Que as vozes unidas nesta obra continuem a inspirar e promover positivas transformações em nossa sociedade. Obrigado pelo privilégio de fazer parte deste movimento.’

(…)

Em tempo: o texto de Perpétua que consta no Livro lançado hoje na Biblioteca do Senado é: A profissão de Militar e o segundo assalto de Bolsonaro, que você lê aqui, em pdf