Aprovada pelo Senado nesta quarta-feira (8), a reforma tributária contou com 53 votos favoráveis em primeiro turno.

O texto estabelece novas regras e modelo para o sistema tributário brasileiro….Texto ainda volta à Câmara dos Deputados.

Os senadores contrários ao texto foram principalmente os de oposição ao governo Lula (PT).

Confira abaixo o voto de cada senador:

Alan Rick – Sim

– Sim Alessandro Vieira – Sim

Ana Paula Lobato – Sim

Angelo Coronel – Sim

Astronauta Marcos Pontes – Não

Augusta Brito – Sim

Beto Faro – Sim

Carlos Portinho – Não

Carlos Viana – Sim

Chico Rodrigues – Sim

Cid Gomes – Não Compareceu

Ciro Nogueira- Sim

Cleitinho – Não

Confúcio Moura – Sim

Damares Alves – Não

Daniella Ribeiro – Sim

Davi Alcolumbre – Sim

Dr. Hiran – Não

Eduardo Braga – Sim

Eduardo Girão – Não

Eduardo Gomes – Sim

Efraim Filho – Sim

Eliziane Gama – Sim

Esperidião Amin – Não

Fabiano Contarato – Sim

Fernando Dueire – Sim

Fernando Farias – Sim

Flávio Arns – Sim

Flávio Bolsonaro – Não

Giordano – Sim

Hamilton Mourão – Não

Humberto Costa – Sim

Irajá – Não Compareceu

Ivete da Silveira – Sim

Izalci Lucas – Não

Jader Barbalho – Sim

Jaime Bagattoli – Não

Jaques Wagner – Sim

Jayme Campos – Sim

Jorge Kajuru – Sim

Jorge Seif – Não

Jussara Lima – Sim

Laércio Oliveira – Sim

Leila Barros – Sim

Lucas Barreto – Sim

Luis Carlos Heinze – Não

Magno Malta – Não

Mara Gabrilli – Sim

Marcelo Castro – Sim

Marcio Bittar – Sim

– Sim Marcos Rogério – art. 13, caput – Atividade parlamentar

Marcos do Val – Não

Margareth Buzetti – Sim

Mecias de Jesus – Não

Nelsinho Trad – Sim

Omar Aziz – Sim

Oriovisto Guimarães – Não

Otto Alencar – Sim

Paulo Paim – Sim

Plínio Valério – Sim

Professora Dorinha Seabra – Sim

Randolfe Rodrigues – Sim

Renan Calheiros – Sim

Rodrigo Cunha Sim

Rodrigo Pacheco – Presidente (art. 51 RISF)

Rogerio Marinho – Não

Rogério Carvalho – Sim

Romário – Não

Sergio Moro – Não

Soraya Thronicke – Não

Styvenson Valentim – Sim

Sérgio Petecão – Sim

– Sim Teresa Leitão – Sim

Tereza Cristina – Não

Vanderlan Cardoso – Sim

Veneziano Vital do Rêgo – Sim

Wellington Fagundes – Nã

Weverton – Sim

Wilder Morais – Não

Zenaide Maia – Sim

Zequinha Marinho – Sim

A reforma tributária unifica os impostos brasileiros.

Atualmente, cinco tributos são cobrados na área de serviço e comércio.

Grifo meu: os dois senadores (Alan e MBittar) que berram contra o governo Lula à frente do holofotes e votam com o governo Lula no senado…😂😂😂

J R Braña B.

