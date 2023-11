A campanha Papai Noel dos Correios 2023 foi lançada na quinta-feira (8), no Hall da agência de Correios Rio Branco, localizada na avenida Epaminondas Jácome, Centro. O Superintendente Estadual dos Correios, Francisco Ithamar de Souza, conduziu o evento, que contou com a presença de representantes do governo estadual, municipal, gestores federais, padrinhos corporativos, o corpo gerencial dos Correios e empregados e empregadas da empresa e de representantes da comunidade escolar.

Coube também ao superintendente convidar para a festa a figura mais esperada pelos presentes, o Papai Noel. “Nossa campanha começou de maneira despretensiosa há 34 anos, quando empregados resolveram “adotar” algumas cartinhas endereçadas ao papai Noel e olha onde chegamos com a ajuda da sociedade? São centenas de milhares de crianças tendo seus sonhos realizados todo ano, crianças em risco social que muitas vezes nunca ganharam um presente, com a ajuda de vocês seguimos tirando esses sonhos do papel, nós todos somos Noéis, e assim mantemos vivo o espirito natalino da generosidade”, afirmou o dirigente. O bom velhinho trouxe muito encantamento e magia ao evento.

A Coordenadora de Artes, Cultura e Cidadania, do IFAC Mariete Buriti, que encabeça as adoções na instituição há anos falou da expectativa para as adoções “é uma linda campanha e ficamos muito felizes em ajudar todo ano, inclusive nos desafiamos a ajudar cada vez mais, esse ano teremos o maior número de cartinhas adotadas até agora, já há uma grande expectativa entre nossos servidores e queremos reforçar cada vez mais essa parceria entre os Correios e o Instituto Federal.”

A assessora Laura Jordão, que veio ao evento representando o governador Gladson Cameli falou de como é gratificante poder ajudar essas crianças “desde 2019 nós participamos da campanha Papai Noel dos Correios, uma parceria que veio para somar, o governador faz questão de adotar cartinhas todo ano e eu me emociono muito, pois faço questão de ler todas, é sempre muito gratificante realizar esses sonhos, atender esses pedidos que eles fazem com tanta esperança.”

A campanha disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental, independentemente da idade, de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as Secretarias de Educação, a fim de trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP, bem como promover a inclusão social.

Também são selecionadas e disponibilizadas para adoção as cartas enviadas (até o dia 24 de novembro) por crianças da sociedade com até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.

Solidariedade que se multiplica – Em mais de três décadas de campanha, mais de 6,3 milhões de cartinhas foram atendidas. Em 2022, cerca de 187 mil cartas foram adotadas.

Este ano, já estão disponíveis mais de 96 mil cartas para adoção, sendo até agora 1mil e trezentas aqui no Acre, somadas as cartas físicas, disponíveis nas agências participantes, e as digitais, acessíveis no Blog Noel. Para o presidente dos Correios Fabiano Silva, os números só ressaltam o quanto o projeto comove o coração de brasileiros. “A cada edição, contemplamos um número crescente de padrinhos e madrinhas que adotam cartinhas, demonstrando que a bondade e a generosidade estão presentes em nossa sociedade, reforçando a crença em um mundo melhor”, declarou.

Como enviar uma carta – Como incentivadores da criatividade e da redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas. Além disso, no cadastramento será exigido o CPF da criança. O envio pode ser feito de duas formas: nas agências participantes ou pelo Blog do Noel.

Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog. Atendendo aos critérios, as cartas são disponibilizadas para adoção. É importante ressaltar que não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança.

Padrinhos e madrinhas – Para adotar uma ou mais cartinhas, é só retirar na agencia de Correios Rio branco, localizada na Av. Epaminondas Jácome, Centro ou acessar o blog da campanha. Na página, clique em “Adoção On-line” e siga os passos. Para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município, é necessário escolher a localidade. Aqueles que desejam tirar sonhos do papel devem ficar atentos às diferentes datas de início e fim da campanha em cada estado.

Fique atento: os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega indicado no Blog e conforme o cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Para que esse grande gesto de solidariedade alcance cada vez mais crianças, os Correios convidam toda a sociedade a participar!

Mais informações estão disponíveis no Blog do Noel, que pode ser acessado pelo portal www.correios.com.br.

Acompanhe o Papai Noel dos Correios nos perfis oficiais da empresa no X, Instagram, Facebook, Linkedin e YouTube.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.