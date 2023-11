Japãozin e os Malokas

Essa letra é flórida….

É uma mescla de vários ritmos…inteligente…

Versos fundamentais:

//Vocês não aguenta tudo que eu vivi

//E imagina o que eu vi

(…)

//Oi, no pião de vida loka, ‘to de moletom e touca

//Acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir

//Destino é casinha, dei um salve nas novinha

//Se trombrar com os coxinha, eu falo que sou MC

(…)

Os menor cresce revoltado contra o Estado

Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado

E seu sistema é de safado, não aperta pro meu lado

E que se foda, sai do chão e solta os pla’

(…)

É fuga nos bota de meiota

Troca as rota pras casinha do mal

Na zona leste sempre é nós que toca

E eu ‘to no meu quintal

(…)

//Vocês não aguenta tudo que eu vivi

//E imagina o que eu vi

(…)

Adoro essa música….muito conteúdo….curte aí…presta atenção na letra…



J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.