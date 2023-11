Para assistir, registre-se no canal Acre World

No final do século XIX, atraídos pela promessa de riquezas na exploração da borracha, brasileiros do nordeste, migravam para a região. O Acre, embora sob a bandeira boliviana, pulsava uma identidade cultural brasileira que desafiava fronteiras cartográficas…

A riqueza emanava das seringueiras, e o Acre, inundado pelo boom da borracha, tornou-se um campo de batalha.

O conflito atingiu seu ápice quando a Bolívia, de olho nos lucros do látex, decidiu reivindicar seu território, apoiada pelo Tratado de Ayacucho que legitimava sua posse sobre a região. O governo brasileiro, em um paradoxo de interesses, não se opôs, reconhecendo, oficialmente, a soberania boliviana sobre o Acre…

Contudo, liderados por Luis Gálvez Rodríguez de Arias, os seringueiros recusaram-se a aceitar a ocupação boliviana… O Acre tornou-se o epicentro de uma luta pela identidade e pela autonomia…

Num cenário onde o verde exuberante da floresta amazônica se encontra com as promessas e decepções do ciclo da borracha, o Seringal Santa Rita emerge como palco de um drama humano marcado por desigualdades, promessas quebradas. A ascensão de Augusto Firmino como o novo coronel revela-se como um capítulo sombrio na história da região, onde a decadência da borracha é acompanhada pela decadência moral e social.

Numa reviravolta que atravessa décadas, o Seringal Santa Rita, outrora palco de promessas desfeitas, assiste, nos anos 80 do século XX, ao surgimento de um novo líder e herói: Chico Mendes, seringueiro de origem humilde. A história do seringal, marcada por desigualdades, reviravoltas e lutas pela sobrevivência, ganha um novo capítulo na preservação da floresta amazônica.

Chico Mendes ecoa nas árvores da floresta, lembrando-nos de que, mesmo em face da adversidade, a voz de um homem pode mudar o destino de um lugar, e, talvez, do planeta…

