GdA entrega a 2ª ponte sobre o Rio Iaco…em Sena Madureira…

GladsonC cumpre promessa com o município de fazer a ponte…

Fez…

Hoje(amanhã) não é dia de conjunções…de ‘senões’, de ‘mas’, de porém…

É dia de comemorar e olhar pra frente…

…E avançar rumo ao futuro de dignidade…

É isso que deve mover as comunidades, as cidades, as pessoas…

Em tempo: respeitem a simplicidade do povo e suas manifestações…

J R Braña B.

