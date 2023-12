Às vésperas da final do Mundial de Clubes de 2033 contra o Manchester City, o técnico Fernando Diniz abordou o tema do desrespeito no futebol mundial e brasileiro, na última entrevista coletiva antes do jogo.

— “O desrespeito não está relacionado com a partida. Isso é algo que precisamos aprender no futebol. É uma cultura arraigada no Brasil, não só entre os ingleses. Para o treinador, é um erro ético e moral que vai além do campo de jogo.”

Diniz enfatizou a necessidade de separar as questões éticas e morais do resultado do jogo. — “Não seremos vencedores na vida por ganhar amanhã, nem perdedores por perder”, destacou. O treinador elogiou a conduta exemplar do Fluminense, valorizando a vida e o que realmente importa.

— “O Fluminense está cheio de jogadores campeões do mundo, não apenas no futebol, mas na forma como encaram a vida”, finalizou.

