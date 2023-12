Concretamente:

O Brasil melhorou no primeiro ano do governo Lula 3.

As coisas ainda não voltaram ao normal politicamente, porém todos os indicadores sociais e econômicos estão melhores…

Desemprego é o menor desde 2015.

Inflação é a menor dos últimos três anos…

Dólar abaixo de R$ 5…(preços nos supermercados no Brasil se baseiam no Dólar e boa parte das pessoas não sabe)

Gasolina no Acre estabilizou em R$ 6 e poucos este ano…(chegou, acredite, a R$ 16 o litro no interior no governo passado e a R$ 8, 9 na capital)

Salário Mínimo voltou a ter ganho real(6,97%), o que não acontecia há seis anos (Temer e Bolsonaro).

Os programas sociais foram revigorados e outros retomados, pois haviam sido destruídos pelo governo anterior.

A fome de milhões reduziu….não se teve notícias de pessoas na fila do osso…(Em Cuiabá, matriz do agro, lembram?)

O Minha Casa Minha Vida está de volta e esse programa é um impulso na construção civil e na geração de empregos…vai ficar mais visível esse cenário agora, a partir de 2024….só no Acre serão mais de mil moradias.

Os concursos em nível nacional voltaram(a reboque, os estaduais e municipais)…

E o Brasil retomou seu ritmo e sua tradição de tomar vacinas…

No campo político é que as coisas ainda andam preocupantes.

A ameaça fundamentalista/extrema-direita continua…

As eleições municipais serão um aperitivo para as eleições gerais de 2026.

O Brasil precisa eleger um perfil mais social/humanista/trabalhista agora em 2024 para ajudar ampliar esse perfil democrático em 2026.

Se o fundamentalismo avançar, o Estado Democrático de Direito no Brasil(junto às liberdades da minoria) correrá perigo…

…De roldão, o próprio STF…, haja vista a sanha persecutória do senado atual – contra o Supremo….

O Acre precisa melhorar a sua composição no senado e na câmara dos deputados…

Temos hoje a mais atrasada bancada federal do Acre que se tem notícias…

E isso tudo se reflete nos retrocessos das medidas que são tomadas(pelo voto) no Congresso…

Sobrevivemos, porém…

O Brasil sobreviveu e um deu um passo adiante em 2023.

Lula é a civilização…

Que o Brasil (re)descobriu na hora certa…

J R Braña B.

