Com edital aberto desde o dia 13 de dezembro, o certame visa ao preenchimento de 164 vagas, sendo 48 para os cargos de auditor da Receita Estadual (nível superior); 9 para contador (nível superior); 47 para especialista da Fazenda Estadual (nível superior); e 60 vagas para técnico da Fazenda Estadual (nível médio).

As remunerações podem chegar a R$ 20 mil para o cargo de auditor, mais de R$ 9 mil para especialistas e contador e a mais de R$ 3 mil para o cargo de técnico.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ac_23.

