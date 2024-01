SAIU O EDITAL | O primeiro Concurso Nacional Unificado ofertará 6.640 vagas para 21 órgãos do governo federal. As provas serão realizadas no dia 5 de maio, em 220 municípios das 5 regiões do Brasil. As inscrições serão abertas no próximo dia 19. O preço vai de R$ 60 a R$ 90.

