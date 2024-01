Das redes sociais:

‘É isso mesmo, meus amigos, um projeto inovador para nossa terra, que sempre falei no passado, vai acontecer. Me reuni nesta tarde com os secretários Wilson Leite(Finanças), Valtim José(Casa Civil), e equipe da secretaria de Infraestrutura, e me foi apresentado o projeto final da indústria de produção de leite de soja, que terá uma estimativa de produção diária de 4000 litros do produto por dia. Isto irá ajudar muito em especial nossas crianças que receberão um alimento de altíssima qualidade nas escolas.

É assim que trabalhamos, incentivando à produção, e a geração de emprego e renda, levando alimento a quem precisa.’

