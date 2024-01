Registre-se e assista no Acre Wolrd

A fábrica de produtos de limpeza Laju, em Rio Branco, é um centro de produção destacado na região há mais de duas décadas. Reconhecida pela qualidade de seus produtos, a empresa tem contribuído positivamente para a economia local. Com uma ampla variedade, que inclui detergentes, desinfetantes, água sanitária e outros itens de limpeza, a Laju conquistou posição significativa no mercado regional.

Diariamente, a indústria do Acre produz mais de 800 fardos, totalizando mais de 20 mil por mês. Esses produtos são vendidos tanto na capital quanto no interior do estado, e recentemente a indústria expandiu seu alcance para o mercado de Rondônia.

O prefeito Tião Bocalom e o presidente da Acisa, Marcelo Moura, visitaram a indústria, conhecendo a linha de produção. Moura destacou a necessidade de criar empregos e renda no município de maneira independente das transferências federais ou municipais, enfatizando a importância da colaboração dos empresários.

Marcelo Moura, presidente da Associação Comercial, destacou a parceria com a prefeitura e o estado para criar um ambiente favorável aos empresários. O prefeito já deu o passo inicial ao entender as necessidades empresariais. Agora, a meta é desenvolver uma agenda efetiva para impulsionar o crescimento econômico, gerar empregos e possibilitar que os empresários prosperem, ganhem dinheiro e reinvistam.

O prefeito enfatizou que a iniciativa privada requer um ambiente facilitado pelo poder público para operar. Nossa visita à indústria de produtos de limpeza busca criar alternativas de compras diretas, semelhantes às ações da prefeitura. O objetivo permanente é gerar empregos, assim como fazemos com o leite, o pão e os uniformes escolares.

