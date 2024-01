Ninguém ganhou o prêmio principal no último sorteio da Mega-Sena (concurso 2.675) realizado neste sábado (13) em São Paulo, com os números 01, 26, 31, 34, 42 e 45. O prêmio para o próximo concurso é de R$ 21 milhões.

Dezenove ganharam R$ 125.186,63 na quina, enquanto os 2.148 da quadra receberão R$1.581,90 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (16). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou online. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5.