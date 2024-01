Após a celebração natalina, Rio Branco se prepara agora para o Carnaval da tradição e da alegria. A Praça da Revolução será novamente o palco dessa festa, resgatando a atmosfera de confraternização das famílias durante o carnaval. O evento promete ser uma viagem às raízes, revivendo o carnaval de antigamente, quando as ruas do centro eram palco de alegria, paz e respeito. A escolha do local se deve à sua importância histórica e capacidade para receber grandes públicos.

