O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), informa à população que nesta sexta-feira, 19, foram recebidas 1.600 doses da vacina contra a catapora (varicela) do Ministério da Saúde, que prontamente foram distribuídas para os municípios do Acre.

A coordenação do Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI), reforça que a responsabilidade de abastecimento dos imunobiológicos é do Ministério da Saúde e todos os esforços estão sendo tomados, para manter os estoques e as 246 salas de vacinas do estado abastecidas.

O país enfrenta um desabastecimento das vacinas contra a varicela devido à falta de estoque do imunizante. Apesar de constar no calendário do Programa Nacional de Imunização (PNI), o estado aguarda as doses solicitadas ao Ministério da Saúde.

Em documentos mensais enviados pela Coordenação Geral de Gestão de Insumos do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis (CGGI/DPNI/SVS/MS), consta que foram enviadas 1.600 doses do imunizante e o Acre necessita de 4.000 a 5.000 doses mensais, variando conforme o período do ano.

