A Prefeitura de Rio Branco realizou uma reunião na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) nesta sexta-feira (19) para finalizar os detalhes do Carnaval. O evento ocorrerá de 9 a 14 de fevereiro na Praça da Revolução, no centro da cidade. Participaram do encontro o diretor presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Anderson Nascimento, e representantes da comissão organizadora. O tema deste ano será ‘Rio Branco Folia: Tradição e Alegria’, e durante a reunião, discutiram-se aspectos como segurança, atrações, alegorias e ornamentações para as seis noites de festa.

