A estreia do Brasil no Pré-Olímpico de futebol masculino começou bem, mas não foi como esperado. A seleção Sub 23 venceu a Bolívia por 1 a 0 em Caracas, na Venezuela, com um gol de Endrick aos quatro minutos. No entanto, o time dirigido por Ramon Menezes teve pouca criatividade após o gol inicial, enfrentando alguns riscos. Com esse resultado, o Brasil se iguala em pontos ao Equador, que venceu a Colômbia por 3 a 0. O Grupo A também inclui a Venezuela. O lance decisivo do jogo ocorreu nos primeiros minutos, quando John Kennedy fez uma jogada que resultou no gol de Endrick, dando a vantagem ao Brasil.

