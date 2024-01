Leia a nota da Polícia Civil de Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou a ocorrência no dia 16 de janeiro, por meio da Delegacia de Porto de Galinhas. Conforme relatos, um casal de turistas hospedou-se em um flat situado em Porto de Galinhas e, após alguns dias, constatou a presença de um dispositivo de gravação, posicionado em frente à cama de casal. As investigações foram iniciadas e seguem sob a coordenação do delegado Ney Luiz, titular da Delegacia de Porto de Galinhas. Mais detalhes sobre as investigações poderão ser repassados após a conclusão do inquérito.

Cr̩dito: reportagem РBand

