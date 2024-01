Representantes do governo do Acre e Ministério da Saúde se reuniram em Rio Branco para criar protocolos conjuntos de preparação e resposta a eventos extremos que impactam as populações indígenas em seus territórios.

O encontro, no Museu dos Povos Acreanos, focou também no fortalecimento da parceria para assistência em saúde aos povos indígenas, promovendo a união entre governo federal, estadual e municipal, com atenção às necessidades, troca de experiências e cuidado integral em todo o estado.