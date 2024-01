Kennedy da Silva Melo, aluno do mestrado em Ciência Florestal na Ufac, publica artigo em inglês sobre as consequências das Mudanças Climáticas na Amazônia Ocidental Brasileira. O novo modelo de risco de incêndio para Rio Branco, Acre, desenvolvido pela equipe, utiliza dados meteorológicos e uso da terra para monitoramento. O professor Rafael Coll Delgado destaca a importância do modelo para auxiliar a Defesa Civil e órgãos estaduais no monitoramento em tempo real e a longo prazo, visando alertar a sociedade sobre os incêndios iminentes durante a estação seca.