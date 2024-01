Papa insiste na aceitação

Em entrevista publicada hoje, Franc. classificou os africanos como um “caso especial” entre os opositores da homossexualidade, expressando confiança de que, com a exceção dos africanos, os críticos de sua decisão de permitir bênçãos para casais do mesmo sexo eventualmente compreenderão.

As bênçãos foram autorizadas no último mês por meio do documento intitulado Fiducia Supplicans (Confiança Suplicante), gerando amplo debate na Igreja Católica, com notável resistência por parte dos bispos africanos.