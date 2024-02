Alunos da Escola de Ensino Médio, Clícia Gadelha, região do São Francisco e Vitória – conseguem passar no Enem e vão estudar na federal do Acre, a Ufac.

3A

Vitória – Pedagogia

3B

Francisco Douglas – Licenciatura em Filosofia

Beatrys Simão – Saúde Coletiva

Assis – Enfermagem

3C

Eduarda – História

Francisco – Engenharia Elétrica

3E

Roberta – História

Raíssa – História

(…)

Grifo meu: se investir na escola pública, as coisas melhoram mais…(e que o governo reveja o atual modelo do Ensino Médio…)

J R Braña B.