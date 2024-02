Para mudar os dados cadastrais do seu Microempreendedor Individual (MEI), acesse facilmente o site GOV.BR. O processo é totalmente online.

No site gov.br/mei, clique em “já sou MEI”, vá para a guia de alteração cadastral, clique em solicitar, faça login com suas credenciais do gov.br e faça as modificações desejadas.

Após as alterações, concorde com os termos e declarações e emita novamente o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI).

