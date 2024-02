O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga, recebeu o prefeito de San Miguel, no Peru, Cristin Manani, e o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado, Assurbanipal Mesquita, para discutir a relação comercial entre o Acre e o país vizinho.

Luiz Gonzaga destacou a importância da reunião para fortalecer a relação comercial entre o Acre e o Peru, abordando especialmente o fluxo de comércio e investimentos.

“Quero agradecer ao prefeito Cristian Manani por fortalecer o comércio entre Acre e Peru, destacando a oportunidade de negócios vantajosos para ambas as partes.” Ele enfatizou a ampliação do comércio para beneficiar regiões como Alto Acre e Juruá, gerando emprego e renda.

Para o secretário Mesquita, a aproximação comercial com regiões do Peru é vantajosa para o Acre. Milhares de produtores peruanos precisam dos produtos exportados pelo Acre para manterem suas propriedades.

“Essa aproximação com o prefeito de San Miguel amplia as opções de negócios para o nosso estado”.

Assurbanipal destacou que Luiz Gonzaga, presidente da Aleac, tem sido um forte impulsionador dessa relação comercial e apoiador do desenvolvimento do Acre“, conclui.

O prefeito Cristian Manani agradeceu à receptividade do presidente da Aleac e destacou a importância da reunião para impulsionar o comércio entre o Sul do Peru e o Acre.

“Primeiramente, agradeço ao presidente da Aleac e aos demais participantes por nos receberem tão bem. Saímos daqui confiantes de que nossas relações serão ainda melhores. Vamos levar os acordos firmados aqui para mais de 110 distritos do Peru e, em breve, nossos produtores estarão nas feiras do Acre, como a Expoacre”.