O MPAC e o Instituto de Identificação da Polícia Civil firmam parceria para emitir carteiras de identidade para pessoas com TEA durante o evento “Dia D” do Projeto TEA – Eles não estão sós, nos dias 19 e 20 de fevereiro.

O atendimento gratuito no Espaço Cultural Autista é para até 50 pessoas por dia, com emissão de carteiras.

Além disso, o evento oferecerá a Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-CEPTEA), em parceria com a Sesacre.

O MPAC também estará presente com o MP na Comunidade, além dos serviços do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e Ouvidoria-Geral.

