A Escola Clícia Gadelha se prepara para receber seus mais de 500 alunos no ano letivo de 2024 com entusiasmo e dedicação renovados.

Com uma equipe comprometida em proporcionar uma experiência educacional sintonizada com os dias atuais, os alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio serão acolhidos no melhor ambiente possível.

Desde a gestão, equipe administrativa e os professores, todos estão empenhados em criar uma atmosfera que inspire o crescimento acadêmico, social e emocional de cada aluno nesta escola pública de periferia, porém inclusiva e de respeito mútuo.

Na Escola Clícia Gadelha, cada estudante é parte fundamental da comunidade escolar, e seu bem-estar e sucesso serão o foco principal de todos os esforços neste ano letivo que começa a partir desta segunda.



J R Braña B.