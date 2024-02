Coluna do professor Márcio Batista, vídeo e texto…

Baixa leitura e analfabetismo funcional no Brasil

De acordo com a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, o país tem cerca de 52 por cento de leitores, algo em torno de 100 milhões de pessoas. No entanto, 29 por cento dos brasileiros são considerados analfabetos funcionais, ou seja, indivíduos que reconhecem as letras e os números, no entanto, não conseguem explicar as ideias centrais daquilo que leem. São 38 milhões de pessoas.

Esse problema que se origina ainda na educação básica (Educação infantil, fundamental e médio) se agrava mais ainda no ensino superior. Dados da UNESCO demonstram que apenas 34 por cento dos universitários são proficientes, implica dizer que interpretam o que leem.

As causas da baixa leitura estão vinculadas a fatores como escassez de bibliotecas nas escolas brasileiras, uso exacerbado das redes sociais, além da ausência de um projeto pedagógico que estimule a formação de leitores e escritores de modo perene e devidamente articulado entre as várias etapas que compõe o nosso itinerário escolar.

Pensar o avanço da qualidade de nossa educação impõe colocar o elemento da leitura como estruturante e estratégico.