Na segunda-feira (26), o senador Petec√£o se reuniu com o Ministro Waldez em Bras√≠lia para discutir as enchentes no Acre, que afetam 17 munic√≠pios…

A prefeita Fernanda, de Brasileia, representando os prefeitos locais, enfatizou a gravidade da situa√ß√£o por telefone, relatando centenas de fam√≠lias desabrigadas e a urg√™ncia de assist√™ncia…

Petecão agradeceu ao ministro Waldez pelo compromisso e também ao presidente Lula pelo apoio contínuo ao estado.