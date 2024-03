Ative agora mesmo notificações oestadoacre.com

___

O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para a nova edição do EstagExperience, evento que desta vez será voltado a universitários interessados em carreiras relacionadas a análise de dados nos negócios.

Durante a vivência, que acontecerá de forma online em abril, os participantes terão oportunidades de criar soluções que respondam a desafios de negócio reais do banco, desenvolvendo na prática habilidades em análise, organização e manipulação de dados, com o uso de ferramentas como Excel, Access, Python, Power BI, SQL, entre outras. Esta será a sétima edição do EstagExperience, reunindo mais de 200 participantes, e as inscrições estão abertas até 10/3 – até essa data, os candidatos devem concluir o cadastro e os testes obrigatórios.

Quem poderá participar?

Entre os principais requisitos, estão:

Estudantes de graduação e bacharelado de qualquer curso de Exatas ou Humanas;

Conclusão do curso prevista entre julho de 2025 e dezembro de 2028;

Ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia em São Paulo.

Os selecionados para o EstagExperience receberão os convites nos dias 11/3 a 15/3 e devem confirmar sua participação no evento. Como preparação, no final de março eles terão uma agenda exclusiva com profissionais do Itaú para uma conversa sobre dados.

Quais são os benefícios para quem se tornar estagiário?

Os participantes que mais se destacarem no evento poderão ser chamados para estagiar no banco por um período de até dois anos.

Além da bolsa-auxílio de R$ 2.440 para o trabalho de 6h, os estudantes convidados para vagas de estágio no banco têm benefícios como:

Assistência médica e odontológica,

Seguro de vida,

Vale-refeição,

Vale-transporte,

Jornada flexível,

Convênio com o Gympass e Totalpass,

Visitas, reservas e hospedagem no Itaú Unibanco Clube (Guarapiranga, Itanhaém e São Sebastião),

Itaú Shop (vantagens e descontos em lojas e serviços de diversos parceiros no Brasil e na América Latina),

Ambientes de descompressão: sala de jogos, música, leitura, meditação, rooftop e quadra esportiva,

Galeria de serviços dentro dos polos: restaurantes, refeitório, café, esmalteria, espaço de massagem, lavanderia, ateliê de costura, livraria e papelaria, farmácia e academia.

Aqueles que não forem contratados terão seus dados inseridos no banco de talentos do Itaú Unibanco e poderão ser considerados para futuras oportunidades na organização.

Como se inscrever?

A inscrição para esta edição do EstagExperience é gratuita e deve ser realizada exclusivamente na página do programa até o dia 10/03.