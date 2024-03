Ative agora mesmo notificações oestadoacre.com

__

Relatora especial aponta necessidade urgente de melhorar a proteção para crianças e jovens; testemunhos de vítimas e sobreviventes revelam inadequação de medidas de preventivas; em pesquisa da OIT, 53,7% dos entrevistados disseram ter sofrido assédio sexual durante os ensaios e 46,3% durante audições ou entrevistas.

A relatora especial* da ONU sobre venda e exploração sexual de crianças afirmou nesta terça-feira que o abuso sexual de menores dentro da indústria do entretenimento é generalizado e resulta de sistemas e práticas antiéticas.

Em seu relatório ao Conselho de Direitos Humanos, Mama Singhateh enfatizou que, embora movimentos como o “Me Too” tenham aumentado a conscientização sobre incidentes de abuso e exploração sexual na indústria do entretenimento, há uma necessidade urgente de melhorar a proteção para crianças e jovens no setor.

Ambiente de impunidade

Segundo ela, testemunhos de vítimas e sobreviventes revelam a inadequação das medidas de prevenção e proteção existentes, sistemas de responsabilização e acesso à justiça.

A especialista afirmou que “um número significativo de casos de abuso não é denunciado, principalmente devido à dinâmica de poder predominante, normas de gênero prejudiciais, medo de retaliação e perda de oportunidades de carreira”.

A relatora especial acrescentou que “esses fatores muitas vezes criam um ambiente no qual indivíduos em posições de autoridade exploram crianças vulneráveis, incluindo aspirantes a atores e artistas.”

Medidas necessárias

Mama Singhateh revelou que o comportamento sexual predatório, incluindo aliciamento, é aceito como a norma na indústria do entretenimento, já que os perpetradores muitas vezes não enfrentam repercussões por exercerem ilegalmente poder e autoridade sobre jovens e aspirantes a artistas infantis.

Segundo ela, “vítimas e sobreviventes foram recebidos com silêncio, não reconhecimento, falta de investigação, coação, intimidação ou indisponibilidade de medidas de reparação”.

Para garantir a saúde, segurança, privacidade e bem-estar das crianças dentro da indústria do entretenimento, a especialista recomendou tolerância zero para aqueles que exploram e promovem ambientes abusivos contra crianças, modelos de negócios seguros, procedimentos de supervisão e responsabilização, dentre outras medidas.

Crianças sem proteção jurídica

Um inquérito realizado pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, indicou que na indústria do entretenimento, 53,7% dos entrevistados sofreram assédio sexual durante os ensaios e 46,3% durante audições ou entrevistas.

Os resultados de outro estudo mostraram que 97% dos adolescentes envolvidos em setores de entretenimento foram explorados sexualmente por clientes e empregadores e que dois terços dos trabalhadores nesses setores tinham menos de 18 anos.

No relatório que embasou sua intervenção no Conselho de Direitos Humanos, Singhateh destaca que nos últimos tempos, crianças foram escaladas para reality shows televisivos ou ganharam posição de celebridade através da internet, com pouco ou nenhum aconselhamento jurídico, ou proteção.