GdA – (…)O presidente do Deracre, Sócrates José Guimarães, explicou que a estrutura passa por um processo de movimentação natural das juntas de dilatação que permite a flexibilidade da estrutura. Além disso, a ponte de 290 metros de extensão por 19,30 de largura foi construída em concreto protendido (sistema que melhora a resistência da obra).

-Não há risco de interdição nesta ponte. Houve uma acomodação natural por conta da cheia, com o aumento do tráfego, mas os apoios estão firmes, então, não apresenta perigo. Estamos monitorando, a partir deste momento, com uma equipe de topografia, pelas próximas 24 horas – disse José Sócrates (…

Grifo meu: a 4a ponte, como é conhecida, fica no meio anel viário de Rio Branco(Via Verde) e liga as BRs 317 e 364 evitando a passagem de caminhões pelo centro de Rio Branco.

J R Braña B.