Na década de 70, acredite, eu tinha esse CD lá em Sena Madureira..

CD (Compact Disc)…Somente duas músicas(uma em cada lado do disco)numa bolachinha preta menor que o disco maior de vinil…

The Sounds of Silenc (O Som do Silêncio)..

Da dupla Simon & Garfunkel…(depois do sucesso da ‘ponte’, se separaram..

Versos fundamentais:

//E ninguém ousou

//Perturbar o som do silêncio

Linda demais…Ouça…

Uma plácida noite a todos…(especialmente às pessoas que estão fora de suas casas devido a enchente)

J R Braña B.