GdA – O governador Gladson Cameli promoveu na tarde de quinta-feira, 7, uma série de encontros com prefeitos do Acre visando discutir projetos prioritários de infraestrutura coordenados pelo Estado(…)

Xapuri

No encontro com o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, foram discutidas obras estratégicas do governo do Estado no município. Destacam-se a Ponte da Sibéria, um investimento de R$ 41 milhões, com previsão de conclusão ainda este ano, e a pavimentação da Estrada da Variante, com 17,5 quilômetros e investimento de R$ 24 milhões, (…)

Capixaba

O prefeito de Capixaba, Manoel Maia, abordou a necessidade de repasses de recursos e tratativas para a recuperação de vias urbanas e rurais. Destaque para o projeto de construção de 30 casas populares com recursos da prefeitura,(…)

Senador Guiomard (Quinari)

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, recebeu o pedido do governador para oficializar todas as demandas que necessitem (…)Rosana solicitou ajuda para o projeto de recuperação das ruas da cidade, (…)

Bujari

O prefeito do Bujari, Edvaldo Padeiro, expressou sua gratidão pelo apoio recebido do governador (…) o prefeito apresentou a necessidade de massa asfáltica para aprimorar duas das principais ruas do município.

(…)

Grifo meu: concretamente, os prefeitos dos municípios não sabem bem o que fazer…Tanto que não apresentaram projeto ao GdA…Com exceção do prefeito de Xapuri, que apresentou duas demandas…(uma ponte e uma estrada, o que muito pouco para tirar o município do atraso social, econômico e tecnológico)

Grifo meu 2: e também o GdA não tem projeto para o Acre…Esse é o problema mais grave..

J R Braña B.