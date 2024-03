Prefeitura de Rio Branco planeja Festival de Tecnologia…

Nesta quarta-feira, 07, o pref. acompanhado do consultor do Festival de Tecnologia e do secretário municipal da Casa Civil, esteve na Fieac para convidar a diretoria para o evento…

O Evento previsto para junho, visa estimular o interesse de crianças e adolescentes por tecnologia, diz consultor da prefeitura.

PMRB planeja evento de dois dias para mais de 10 mil pessoas, com palestras e demonstrações sobre tecnologia, indústria 4.0 e inteligência artificial…

O pres. da Fieac elogiou o convite e confirmou participação no evento…

“Vamos participar com o Senai, levando equipamentos solicitados pela prefeitura para mostrar nosso trabalho na área”.