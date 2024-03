DN – O presidente do PSD, Luís Montenegro, vê os resultados desta noite eleitoral como uma “prova de vitalidade e tolerância democrática” do povo português e garante que assumirá os compromissos que estabeleceu na campanha eleitoral, descartando qualquer acordo com o Chega.

“Assumi dois compromissos na campanha eleitoral e naturalmente que cumprirei a minha palavra. Seria tamanha maldade seria incumprir compromissos que assumi de forma tão clara”, esclareceu Montenegro.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, vai agora dizer ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que está pronto para iniciar a governação e “respeitar a palavra do povo português” para mudar de Governo e de políticas. Espera, por isso, que o PS e o Chega não sejam coligação negativa contra o seu Governo.

Grifo meu: abstenção em Portugal é considerada baixa…Apenas 33% se ausentaram de votar…(em 2022, 42% não foram às urnas)

J R Braña B.

