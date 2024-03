O Rio Acre está abaixo da cota de alerta (13,50m) e na manhã desta terça-feira, 12 de março, chegou a 12,28 metros, na capital.

Atualização das bacias acreanas

Com base na atualização do nível dos rios do Acre das 18h de segunda-feira, 11, na Bacia do Rio Acre o nível do rio está abaixo da cota de transbordamento nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Capixaba. Ainda na Bacia do Rio Acre, atualmente o município de Rio Branco está abaixo da cota de alerta e Porto Acre, apesar de já apresentar sinais de vazante, está em cota de transbordamento.

Na Bacia do Purus, Sena Madureira e Manoel Urbano estão abaixo da cota de transbordamento. Já na Bacia do Juruá, o município de Cruzeiro do Sul encontra-se em cota de transbordamento e Porto Walter encontra-se abaixo da cota de transbordamento.

No município de Plácido de Castro, o Rio Abunã encontra-se na cota de alerta. Já na Bacia Tarauacá-Envirá o nível do rio está abaixo da conta de transbordamento em Feijó.

Pessoas atingidas pela cheia dos rios

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) informa que os dados não sofreram alterações. Assim, com base nos dados de ocorrências disponibilizados pelo CBMAC, nas 14 cidades mais críticas, há 110 abrigos públicos atendendo 10.410 pessoas desabrigadas. Ainda há 18.542 pessoas desalojadas, ou seja, que foram para casa de familiares ou amigos. Além disso, em Cruzeiro do Sul, 19.694 pessoas foram atingidas pela cheia do Rio Juruá.

Veja os números por cidade:

Rio Branco

Pessoas desabrigadas: 2.242

Pessoas desalojadas: 1.919

Nº de bairros atingidos: 51

Abrigos: 13

Igarapés: 6

Cruzeiro do Sul

Famílias desalojadas: 39

Família desabrigadas: 93

Famílias atingidas: 4.991

Nº de bairros atingidos: 12

Abrigos públicos: 11

Abrigos: 13

Feijó

Pessoas desabrigadas: 57

Pessoas desalojadas: 78

Abrigos públicos: 2

Bairros atingidos: 4

Zona rural

Famílias desalojadas 628

Pessoas desalojadas 2653

Plácido de Castro

Pessoas desabrigadas: 232

Pessoas desalojadas: 1.500

Nº de bairros atingidos: 13

Abrigos: 2

Xapuri

Pessoas desabrigadas: 476

Pessoas desalojadas: 2092

Nº de bairros atingidos: 6

Abrigos: 7

Tarauacá

Pessoas desabrigadas: 486

Pessoas desalojadas: 2.500

Nº de bairros atingidos: 8

Abrigos: 5

Assis Brasil

Pessoas desabrigadas: 340

Pessoas desalojadas: 125

Nº de bairros atingidos: 4

Abrigos: 4

Jordão

Pessoas desabrigadas: 1.706

Pessoas desalojadas: 2.061

Nº de bairros atingidos: 4

Abrigos: 7

Sena Madureira

Pessoas desabrigadas: 603

Pessoas desalojadas: 370

Nº de bairros atingidos: 15

Abrigos: 12

Epitaciolândia

Pessoas desabrigadas: 1.754

Pessoas desalojadas: 2.150

Nº de bairros atingidos: 6

Zona rural: 6 comunidades

Abrigos: 10

Santa Rosa do Purus

Pessoas desabrigadas: 521

Pessoas desalojadas: 1816

Nº de bairros atingidos: 2

Igarapés: 1

Abrigos: 6

Brasileia

Pessoas desabrigadas: 1.276

Pessoas desalojadas: 2.220

Nº de bairros atingidos: 12

Abrigos: 16

Marechal Thaumaturgo

Pessoas desabrigadas: 192

Pessoas desalojadas: 2.110

Nº de bairros atingidos: 3

Comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas atingidas: 119

Abrigos: 5

Manoel Urbano

Pessoas desabrigadas: 696

Pessoas desalojadas: 236

Nº de bairros atingidos: 2

Igarapés: 1

Abrigos: 4

Porto Walter

Pessoas desabrigadas: 155

Pessoas desalojadas: 920

Nº de bairros atingidos: 5

Abrigos: 8

Segurança do Estado orienta atingidos pela enchente

Em todo o Acre, dois números telefônicos garantem contato direto dos atingidos pela enchente com as autoridades estaduais. São 190, da Polícia Militar, e o 193, do Corpo de Bombeiros.

Por meio dos canais controlados pelo Centro integrado de Comando e Controle Estadual (Cicce), a população pode fazer registros de ocorrência e solicitar atendimentos de urgência e emergência.

Há um efetivo empenhado (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e secretarias de Estado) para atender as famílias necessitadas.

Obs: Os números podem sofrer alterações conforme o horário de divulgação deste boletim.

Previsão para terça-feira, 12 de março

Segundo o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), baseado em dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), informa que o fluxo da umidade em baixos níveis da atmosfera volta a se intensificar no sul da Amazônia e, com isso, nuvens carregadas se organizam com mais facilidade na região.

Para esta terça-feira, 12, a previsão é de sol entre nuvens em todo o estado. No oeste acreano a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite. Já na capital e demais regiões do estado a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva e trovoadas à tarde.

Todos os dados são concentrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), por meio do Cigma, onde funciona a sala de situação e monitoramento ambiental.

Cuidado com a rede elétrica

Para prevenir acidentes, a concessionária de energia elétrica Energisa orienta aos clientes afetados pela cheia a não tentar consertar eventual falta de energia. Se a casa for atingida pela água da enchente, desligue o disjuntor de energia (chave geral).

A empresa atua sempre em parceria com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para avaliar ou realizar o desligamento da energia por motivo de segurança das equipes que estão atuando no resgate das famílias atingidas pelas águas.

A Energisa reforça que, ao identificar algum perigo com a rede elétrica, o cliente deve entrar em contato pelos canais de atendimento: aplicativo Energisa ON, Gisa (www.gisa.energisa.com.br) e call center 0800-647-7196.