Lima foi escolhida a nova sede dos Jogos Pan-Americanos 2027 em eleição que aconteceu durante Assembleia Geral Extraordinária da Panam Sports em Miami, EUA, nesta terça-feira (12). As datas dos Jogos ainda serão anunciadas. A capital do Peru foi sede dos Jogos em 2019 e venceu Assunção, do Paraguai, com 28 votos dentre 52 possíveis.

Em tempo: A decisão da Panam Sports certamente ressoará nas fronteiras Peru-Brasil e além delas…

¡OFICIAL! Lima es elegida ciudad sede de los Juegos Panamericanos 2027. 🇵🇪 ¡Felicitaciones a toda Lima! 👏🏼#PanamSports pic.twitter.com/Gl42t99ERV — Panam Sports (@PanamSports) March 12, 2024

