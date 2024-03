Vi há pouco o filme E depois (and after…), indicado ao Oscar deste ano.

Um curta metragem filmado em Londres…

De 18 minutos.

Não vou contar nada…,exceto que o protagonista é um motorista de aplicativo…

Um ser destruído de um segundo para o outro…

Está na Netflix…

Vou contar e mostrar só sobre a música final, que é linda demais…

Let It All Go (Largar tudo)

Versos fundamentais:

//Não sei por quê, não sei por quê

//Precisamos terminar desse jeito

(…)

Veja o filme…

Antes, ouça a música…,Que tem mais de 115 milhões de visualizações…

Tenham todos uma boa-noite!



J R Braña B.