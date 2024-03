Durante a sessão desta terça-feira (26), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), parabenizou o governador do Estado, Gladson Cameli, pela passagem de seu aniversário.

Em um gesto de cordialidade e respeito institucional, a Mesa Diretora do parlamento acreano expressou os mais sinceros votos de felicidades e prosperidade ao líder do Executivo estadual. Luiz Gonzaga reforçou os cumprimentos, destacando a importância do trabalho conjunto em prol do povo acreano.

“É com grande satisfação que, em nome da Assembleia Legislativa, parabenizamos o governador Gladson Cameli por mais um ano de vida. Que este novo ciclo seja marcado por conquistas e realizações em benefício de todos os cidadãos do Acre”, disse.

Um gesto que ressalta a importância do reconhecimento mútuo entre os poderes…