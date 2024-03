A refugo do presidente Bolsonaro na Embaixada da Hungria, devido à perda de seu passaporte, tem provocado muita discussão sobre seu significado político…

As observações de @gcamarotti da GloboNews sobre esse evento ajudam a entender melhor os motivos e consequências dessa ação…

Camarotti destaca o enfraquecimento político que essa ação implica, mostrando como o ex-presidente é percebido como frágil e medroso pelo público…

Comparar com o ex-presidente Lula, que escolheu enfrentar as acusações na justiça em vez de procurar abrigo em embaixadas estrangeiras, mostra como as estratégias divergem e o impacto político das decisões…

by JLab