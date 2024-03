Já pensou, cara leitora, caro leitor, na riqueza de sabores que podemos encontrar nos mercados da cidade?

Na infosfera, me deparo com uma cena peculiar, digna de uma crônica da feira do peixe…

É o prefeito, cercado por gente comum, o povo que o elegeu…

Pois bem…

Tem tradição mais nossa do que o açaí com farinha?

Tão simples e genuinamente amazônico…

E viva aos encontros cotidianos que moldam a identidade de uma cidade…!

Tião Bocalom compreende isso…

É assim, na Feira do Peixe…

Um pouco do retrato da nossa Rio Branco: diversa, autêntica e cheia de sabor…

Registre em oestadoacre YT.

by JLab